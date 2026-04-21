Gli ultimi momenti di vita di Papa Francesco sono stati «momenti tristi perché ci ha lasciato molto rapidamente e non ce lo aspettavamo». Così in due interviste, a Cinque Minuti e sul Corriere della Sera, Massimiliano Strappetti, assistente sanitario di papa Francesco che era con lui la mattina del 21 aprile dell'anno scorso quando Bergoglio è deceduto.

«Non ce lo aspettavamo - rivela - mi strinse la mano, mi guardò negli occhi e entrò in coma. La domenica di Pasqua, il giorno prima, era un po' sofferente, ma riuscì a fare tutto, era molto contento perché lo avevo portato in piazza tra la gente che per lui era il regalo più grande». Quella per Strappetti era stata una promessa, fatta al Papa il 14 febbraio per il suo ultimo ricovero al Gemelli. Quando l’infermiere gli comunicò che era il momento di andare in ospedale lui sospirò: «Questa è l’ultima volta che vedo Santa Marta, vero?». E fu lì che l’infermiere gli fece la promessa: «Io la riporterò qui vestito da Papa». E così è stato.

«Mi aveva detto che gli sarebbe piaciuto andare in Ucraina, lui voleva andare», ha anche fatto sapere Strappetti, «tutti i giorni si informava della guerra». Poi ha raccontato anche qualcosa di più intimo del loro rapporto: «Io ero divorziato, ma glielo dissi subito. Lui mi chiese se il mio parroco mi faceva fare la comunione: se non te la danno ci parlo io a quelli, mi disse».

(Unioneonline)

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