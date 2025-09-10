A Burcei torna la Sagra di Santa MariaSi comincia giovedì con la gara poetica logudoresa, domenica il “cambio di bandiera” fra i Comitati
Nel contesto della sagra in onore di Santa Maria di Montserrat, a Burcei, giovedì 11 settembre si svolgerà, dalle 22, una gara poetica logudoresa. Sul palco della Piazza gli improvvisatori Dionigi Bitti e Cristoforo Muntoni.
Venerdì 12 settembre, invece, alle 22,30, è in programma la discoteca in Piazza.
Ancora, sabato 13, alle 9, gara di tiro al piattello. Alle 18 il Festival dei bambini e alle 22 spettacolo in Piazza col “Tributo a Modà”. Domenica la conclusione, con le sante messe e la processione con i suonatori di launeddas fra le vie Roma, Rettorale, 4 Novembre, Veneto, Isonzo fino al ritorno in parrocchia.
Alle 19.30 è invece in programma la cerimonia del “cambio della bandiera” fra l’attuale presidente del Comitato della sagra, Claudio Lobina, e del suo successore per la festa del 2026, Roberto Frigau. Prevista la partecipazione dell’Orchestra popolare sarda di Orlando Mascia che in serata si esibirà in Piazza con i tenores di Neoneli.