Due nuove rotte internazionali in volo dagli aeroporti del Nord Sardegna: a partire da maggio e fino a settembre, la compagnia aerea spagnola Volotea avvia il collegamento verso Siviglia che decollerà dal Costa Smeralda con frequenza di settimanale e quello verso Lione in partenza dal Riviera del Corallo. Assegnati nell'ambito del bando regionale ‘Nuove rotte’, i due voli dagli aeroporti di Olbia e di Alghero implementano l'offerta della Summer 2026.

«In Sardegna non voliamo soltanto: facciamo rete e creiamo valore per il territorio: i nuovi voli per Siviglia e Lione sono un tassello ulteriore di una strategia più ampia e coerente, che punta a rendere l’isola sempre più accessibile», dice la International market director, Valeria Rebasti. E aggiunge: «Non solo: grazie a questi collegamenti valorizziamo due scali importanti come Olbia e Alghero, creando nuove connessioni internazionali verso due destinazioni di grande attrattività turistica e culturale».

«Volotea si conferma un partner strategico per gli aeroporti di Olbia e Alghero e, più in generale, per la crescita del Nord Sardegna – dichiara l'amministratore delegato degli aeroporti di Alghero e Olbia, Silvio Pippobello».

«La collaborazione costruita in questi anni tra il management dei due scali e di Volotea - continua il manager - ha contribuito a rafforzare il segmento leisure e a sostenere la connettività del territorio, grazie a un’offerta di destinazioni ampia e in costante evoluzione. I nuovi collegamenti internazionali verso Siviglia e Lione rappresentano un ulteriore passo avanti in un percorso condiviso di sviluppo. Ringraziamo la Regione Sardegna per aver predisposto e implementato in maniera efficace questo strumento normativo, che potrà ampliare i collegamenti da e per l’Isola. L’obiettivo è proseguire in una crescita sinergica tra Olbia e Alghero, ampliando le opportunità di viaggio e generando valore per il territorio del Centro e Nord Sardegna nel lungo periodo».

