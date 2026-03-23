Saranno presto operativi i voli interni alla Sardegna, che collegheranno l'aeroporto di Cagliari a quelli di Olbia e Alghero: le tratte saranno attive al momento per i mesi di luglio e agosto, e verranno effettuate con velivoli Atr.

Lo ha annunciato l'amministratore delegato di AeroItalia Gaetano Intrieri questa mattina presentando all'aeroporto di Cagliari la Summer 2026.

Le tariffe, ha chiarito Massimo Di Perna, chief commercial officer della compagnia, «saranno caricate a breve nei sistemi e sono molto competitive: a partire da 39,99 euro». «Anche perché anche sui voli interni c'è il contributo della Regione, quindi è pensato per migliorare la mobilità dei cittadini sardi all'interno delle città importanti della Sardegna», ha aggiunto Intrieri.

Gaetano Intrieri

Nel dettaglio, la rotta Cagliari-Alghero sarà attiva dal 3 luglio al 31 agosto 2026, operata con Atr 72 da 68 posti. I voli partiranno da Cagliari verso Alghero alle 11 e ritorneranno da Alghero alle 13 nei giorni lunedì e venerdì.

La Cagliari-Olbia sarà operativa nello stesso periodo, con la stessa tipologia di velivolo e negli stessi giorni: partenza da Olbia alle 9 (arrivo a Cagliari 10:10), ritorno da Cagliari alle 15 (arrivo a Olbia alle 16:10).

(Unioneonline)

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