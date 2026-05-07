La variazione di bilancio da 750 milioni sta per arrivare in Consiglio regionale. A disposizione dell’Assemblea, a questo giro, ci sono oltre 300 milioni ancora da programmare. Anche di questo si discuterà al vertice di maggioranza convocato per lunedì dalla presidente della Regione Alessandra Todde.

Un tavolo sollecitato con forza dai partiti minori. In primo luogo da Sinistra Futura. «Le scelte strategiche su problemi importanti della Regione devono essere esaminate e discusse dentro la maggioranza di governo. È normale che ci siano interlocuzioni tra i partiti sui vari temi, ma le decisioni devono essere collettive», la posizione del partito.

In particolare, ha chiarito il coordinatore regionale Luca Pizzuto, «riteniamo indispensabile fare il punto sull’attuazione del programma di governo con cui il campo progressista ha vinto le elezioni. Le scelte su sanità, energia, riforma delle istituzioni, politiche sociali e giovanili, trasporti hanno bisogno del contributo di tutte le forze politiche che hanno reso possibile quella vittoria».

© Riproduzione riservata