Rami spezzati, pali divelti e alberi sradicati a causa dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sull’Isola. Nella costa Nord Ovest, sferzata dal forte vento di maestrale, si registrano danni e criticità che hanno richiesto diversi interventi delle squadre dei vigili del fuoco, coordinati dal comando provinciale di Sassari.

In via Ponte Romano è stato messo in sicurezza un palo della illuminazione pubblica, in via Pigafetta divelto un palo Telecom, mentre nel corso Vittorio Emanuele i caschi rossi hanno dovuto effettuare verifiche sulla staticità di una palazzina.

Le raffiche di vento hanno abbattuto un albero in via Monte Agellu e spezzato un ramo in via Palestina, danneggiando l’impianto doccia della spiaggia Scoglio Lungo. In sofferenza lo scalo marittimo di Porto Torres, dove da tre giorni le navi Tirrenia–Moby sono state dirottate a Olbia a causa delle condizioni meteo marine. Domenica mattina, con il calo della forza del vento, è previsto il ritorno della nave Moby Aki. Ancorati alle banchine del porto ci sono soltanto i rimorchiatori e il traghetto Sara D in servizio per l’Asinara.

