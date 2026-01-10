Alberi abbattuti dal vento e pali (soprattutto quelli delle linee telefoniche) in bilico nel territorio di Castiadas a causa del forte vento.

Fra le zone più colpite quella di Cala Pira (parcheggio comunale), la strada provinciale numero 20 (località Camisa) e l’ingresso dell’abitato di Olia Speciosa.

«Fortunatamente – sottolinea il sindaco Eufgeio Murgioni - non si registrano danni a persone. In particolare, sono stati segnalati abbattimenti di alberi e il cedimento di diversi pali e tralicci appartenenti alla linea telefonica comunale».

In alcuni casi le strutture risultano ancora sorrette dai cavi, mentre in altri sono stati gli stessi cavi a staccarsi dai sostegni, creando condizioni di estrema precarietà.

A Cala Pira, un albero sradicato dal vento si è riversato sulla recinzione del cortile di una proprietà privata, senza ulteriori conseguenze.

«Considerata la situazione, che potrebbe aggravarsi in caso di ulteriori eventi atmosferici avversi - ha aggiunto il primo cittadino - si invita la popolazione a prestare la massima attenzione durante la circolazione nelle aree interessate, riducendo la velocità e, ove possibile, evitando del tutto il transito. Il Comune si metterà in contatto con le società competenti al fine di procedere alla messa in sicurezza delle aree e alla rimozione delle strutture pericolanti».

