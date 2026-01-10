Il forte vento con raffiche che raggiungono i 70 chilometri orari sta provocando danni e disagi in molti paesi dell’Isola. Nel comune di Cheremule a causa del maestrale si è verificato il crollo di un muro di recinzione in via Aldo Moro. Non si registra alcun ferito ma solo tanto tanta paura. L’area è stata delimitata con nastro bianco rosso per garantire la sicurezza.

Inoltre è stata segnalata la caduta di grossi rami che hanno richiesto un intervento immediato di rimozione dalla carreggiata stradale. Anche le antenne della rete wi-fi comunale sono state danneggiate e dalla tarda mattinata il Gestore è impegnato a ripristinare il servizio.

Per le prossime ore le previsioni indicano un ulteriore aumento dell’intensità del vento con raffiche che potrebbero sfiorare i 90 chilometri orari.

Il sindaco di Cheremule, Salvatore Masia, invita la popolazione ad evitare i pericoli: «Raccomandiamo ai cittadini la massima prudenza e di prestare attenzione a possibili situazioni di pericolo, specie nella zona della Pineta o in prossimità di edifici in stato di abbadono».

La condizione di degrado di alcuni stabili fatiscenti potrebbe favorire crolli o distaccamenti provocati dal vento.

