Prorogata l’allerta meteo in Sardegna.

La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per neve, fino alle 23,59 di domani domenica 11 gennaio, che interesserà i rilievi oltre gli 800 metri.

L'avviso è stato emanato già ieri a causa del ciclone presente sul Mediterraneo che si sta gradualmente spostando verso sud facendo il suo ingresso sull'Italia e portando con sé aria fredda di origine polare.

Sono numerose le conseguenze dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Sardegna. La neve ha già iniziato a cadere sui principali rilievi del centro-nord, con grandine nelle parti più basse della Barbagia di Seulo, piogge sparse e alberi abbattuti dal vento.

