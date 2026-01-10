Neve in Sardegna, prorogata l’allerta meteoLa protezione civile ha prolungato l’avviso fino alle 23.59 di domenica 11 gennaio
Prorogata l’allerta meteo in Sardegna.
La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per neve, fino alle 23,59 di domani domenica 11 gennaio, che interesserà i rilievi oltre gli 800 metri.
L'avviso è stato emanato già ieri a causa del ciclone presente sul Mediterraneo che si sta gradualmente spostando verso sud facendo il suo ingresso sull'Italia e portando con sé aria fredda di origine polare.
Sono numerose le conseguenze dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Sardegna. La neve ha già iniziato a cadere sui principali rilievi del centro-nord, con grandine nelle parti più basse della Barbagia di Seulo, piogge sparse e alberi abbattuti dal vento.
(Unioneonline)