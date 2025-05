A Cagliari un’inflazione del 2,1%, con un aumento del costo della vita di 429 euro l’anno. In Sardegna segue Olbia, (inflazione all’1,5% con incremento di 299 euro) e, tra le ultime in Italia per caro prezzi, Sassari: inflazione all’1,2% e spesa aumentata di 239 euro.

L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di aprile, sul base annua, sui quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita.

In testa alla graduatoria Bolzano, dove l'inflazione tendenziale pari a +2,4% si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua, equivalente a 796 euro per una famiglia media.

Medaglia d'argento per Imperia, che con +3,4%, l'inflazione più alta d'Italia, ha un incremento di spesa annuo pari a 788 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Como, che fa per la prima volta il suo ingresso nella top ten della città più rincarate e che, con +2,4%, ha una spesa supplementare pari a 725 euro annui per una famiglia tipo.

Al quarto posto Belluno che, con un'inflazione del 2,7%, registra una stangata pari a 704 euro. Segue Siracusa (+3%, +695 euro), Padova (+2,5% e +689 euro), al settimo posto Rimini (+2,4%, +661 euro), poi Genova (+2,6%, +655 euro). Chiudono la top ten Bergamo e Brescia, ex aequo con + 634 euro e un'inflazione del 2,1 per cento. La stessa percentuale di Cagliari, dove però la base di partenza è inferiore.

Sull'altro fronte della classifica, la città più virtuosa d'Italia è Catanzaro, dove con +1,1%, si ha un aumento annuo di 214 euro. Al secondo posto Sassari, +1,2% e un maggior costo della vita di 239 euro. Medaglia di bronzo per Parma, +0,9%, l'inflazione più bassa del Paese, e +248 euro. Seguono, nella classifica delle città risparmiose, Trapani (+1,1%, + 255 euro), Brindisi (+1,3%, +257 euro), al sesto posto Caserta (+1,2%, +265 euro), poi Forlì-Cesena (+1%, +275 euro), Olbia-Tempio (+1,5%, +299 euro) e Campobasso (+1,3%, +307 euro). Chiude la top ten delle migliori, con 309 euro, Benevento (+1,4%).

Enrico Fresu

