Entusiasmo e grande partecipazione per lo spettacolo pirotecnico della città di Alghero. Nella notte di Ferragosto, nelle vie trafficate dai tanti visitatori e locali, in migliaia hanno assistito allo spettacolare show pirotecnico che, alle 22.30, ha illuminato il cielo sopra i bastioni e nel porto turistico.

I fuochi d’artificio, particolarmente apprezzati per la loro bellezza, qualità e complessità, hanno incantato il numeroso pubblico che ha affollato la città della Riviera del Corallo. Per venti minuti il lungomare si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto: colori, riflessi sul mare e una cornice cittadina unica hanno reso speciale la serata.

I fuochi d'artificio di Ferragosto rappresentano un appuntamento identitario per la comunità algherese, curato dal Comune di Alghero in collaborazione con la Fondazione Alghero. È il momento che chiude idealmente la stagione estiva cittadina e attira pubblico da tutta l’Isola, valorizzando la città catalana e il suo porto naturale.

