Torna il Sardegna Open: «La manifestazione sportiva più grande di sempre nell'Isola»

Dopo un anno di stop, il grande tennis torna a Cagliari dal 27 aprile al 3 maggio col Sardegna Open, un super-challenger che porterà nell'Isola tutti i migliori tennisti italiani (esclusi Sinner e Musetti, che essendo in top 10 non possono partecipare).

Al Tg Videolina Sport, ne ha parlato il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, che lo ha definito - oltre che il secondo torneo d'Italia, dopo gli Internazionali di Roma - anche «la manifestazione sportiva in Sardegna a carattere annuale più grande che c'è, e forse che c'è mai stata».