Budoni, il turismo punta sull'ambiente: nasce il lungomare ciclopedonale

Il turismo fa leva sulla mobilità sostenibile e sull'ambiente a Budoni, dove sono in corso i lavori per una pista ciclopedonale sul mare lunga 12 chilometri tra Sant'Anna e Porto Ottiolu. Toccherà zone di alto pregio naturalistico. L'impegno economico è di sette milioni di euro, sono interventi progettati dalle precedenti amministrazioni le cui opere ora vengono portate avanti dalla giunta Addis. Il recente Giro di Sardegna, che ha veicolato le immagini dell'Isola nel mondo, ha convinto ancor di più a scommettere sulle due ruote. La località balneare della Gallura è cresciuta come popolazione, segno di una notevole attrattività. Circa seimila gli abitanti, aumentati di 150 unità rispetto all'anno scorso. Il Comune ha poi ottenuto dalla Regione un finanziamento di mezzo milione di euro, che servirà per migliorare la rete di collegamento stradale delle borgate di San Lorenzo, Tanaunella e Maiorca. Antonio Addis, sindaco di Budoni.