Cagliari, la prima rotatoria di via Roma non blocca il traffico
Corsia centrale di via Roma chiusa con i bus dirottati sul lato porto. Ma al momento non si registrano gravi disagi per il traffico, a Cagliari, a seguito della realizzazione di una delle rotatorie (tra via XX Settembre, viale regina Margherita e viale Diaz) che trasformeranno la viabilità in vista dei lavori per la realizzazione del passaggio della metro leggera.
«Abbiamo effettuato l’intervento di notte per ridurre al minimo i disagi», ha spiegato ai microfoni di Radiolina l’assessore comunale alla Viabilità, Yuri Marcialis, «è stata tracciata la prima rotatoria, ma poi ha iniziato a piovere. La seconda verrà realizzata la prossima notte».
Quindi bisogna attendere ancora alcune ore per il cambio della circolazione nell’intersezione tra il lungomare 11 Settembre e viale Colombo all’altezza di piazza Deffenu.
(Unioneonline/E.Fr.)