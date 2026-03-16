A Cagliari open day sui disturbi dell'alimentazione: «Un'epidemia sociale»

Open day oggi a Cagliari nel centro dedicato ai disturbi dell'alimentazione della Asl 8, in viale Trieste 37. Gli specialisti accolgono genitori o pazienti in cerca di aiuto. Solo nell'ultimo anno l'ambulatorio ha registrato 184 nuovi casi. Oltre ad anoressia e bulimia e binge eating, il disturbo da alimentazione incontrollata, ci sono nuove patologie emergenti come: vigoressia, ortoressia e arfid. Spesso ci vogliono anni prima che il disturbo alimentare emerga in tutta la sua gravità, riconoscere precocemente i segnali permette dimigliorare la prognosi. Ne parla nell'intervista Annadele Pes direttore S.C. ''Disturbi alimentari'' della Asl di Cagliari.