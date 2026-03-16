Sanluri applaude Marco e Marianna Morandi: il saluto ai lettori dell'Unione Sarda

Al Teatro Comunale Akinu Congia di Sanluri si è chiusa ieri sera la tournée sarda della commedia “Benvenuti a Casa Morandi”, prodotta da Marioletta Bideri per Bis Tremila e distribuita da Diego Ruiz per MenteComica, proposta nell’ambito della Stagione della Grande Prosa del Cedac, presieduto da Antonio Cabiddu e diretto da Valeria Ciabattoni.

Uno spettacolo che ha conquistato il pubblico con un mix equilibrato di ironia, nostalgia e racconto autobiografico, portando sul palco un ritratto familiare intimo e al tempo stesso universale.

Nel video, il saluto di Marco e Marianna Morandi ai lettori dell'Unione Sarda.

L.P.