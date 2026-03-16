Cagliari, 12 mini alloggi per restituire dignità alle persone senza dimora

Dodici mini alloggi temporanei per contrastare l’emergenza abitativa e favorire percorsi di autonomia. In via Verdi, a Cagliari, il Comune ha presentato un progetto di housing sociale finanziato con 3 milioni di euro di fondi europei PON/POC 2014-2020 e PNRR. Le abitazioni ospiteranno persone in condizione di grave marginalità, per periodi da sei a dodici mesi, con il supporto di un’equipe multiprofessionale. «Non inauguriamo solo delle mura, ma restituiamo dignità», ha spiegato l’assessora alla Salute e Benessere Anna Puddu. In città e nel suo immediato hinterland, si stimano circa 400 persone senza dimora. Il progetto partirà dai casi più fragili, come nuclei monogenitoriali, dimissioni assistite dagli ospedali e detenuti con pene brevi senza casa. L’obiettivo è superare la logica dei grandi dormitori e puntare sul diritto alla casa come base di politiche sociali più umane. Nel video l’intervista all’assessora alla Salute e Benessere del Comune di Cagliari, Anna Puddu.