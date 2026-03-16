Cagliari, in piazza Amendola una nuova rotatoria: i bus sul lato portici

Entra di fatto oggi nel vivo la fase finale dei lavori per la metropolitana a Cagliari, con i binari che arriveranno sino a piazza Matteotti entro il primo semestre del 2028. La corsia preferenziale per i bus chiude, lì arriveranno le rotaie: bus Ctm e i pullman Arst transitano nel lato portici.

Là dove passavano sino a ieri, oggi compare l'avviso: la fermata è stata soppressa. Per ora il traffico tiene, anche perché delle due rotatorie previste, per ora ne è arrivata una sola, quella in piazza Amendola tra via XX Settembre, viale regina Margherita e viale Diaz: la seconda stanotte, a causa della pioggia che ha costretto all'interruzione nei lavori, notturni per minimizzare i disagi. Che effettivamente non ci sono stati, sotto lo sguardo attento del sindaco Massimo Zedda, in attesa della seconda rotonda in piazza Deffenu.