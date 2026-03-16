Tajani: Restiamo nelle basi della coalizione anti-Isis, manteniamo impegni

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 "Abbiamo fatto un quadro della situazione generale, abbiamo ribadito l'impegno dell'Italia a mantenere fede agli accordi con la Nato, quindi i nostri militari rimarranno, anche se in forma ridotta, nelle basi Nato, anche dalla coalizione anti-Isis". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev