Spopolamento, ''freemmos'' a Nuoro: «Dati drammatici, noi spacciatori di speranza»

Dopo la tappa fra i sardi dell'isola d'Elba, la carovana di ''Freemmos'', il progetto ideato nel 2017 dalla “Fondazione Maria Carta” per una riflessione sul tema dello spopolamento,è ripartita da Nuoro con uno spettacolo - riflessione, nell'auditorium Lilliu dell'istituto superiore regionale etonografico.

Accanto all’analisi sul tema dello spopolamento, con la proiezione di un video documentario che sintetizza l’attività sin qui svolta dalla Fondazione Maria Carta con il progetto “Freemmos”, spazio allo spettacolo con Clara Farina, “Sos Canarjos” di Nuoro, il duo Fantafolk con Andrea Pisu e Vanni Masala, Maria Giovanna Cherchi e i Tazenda. I dati sullo spopolamento nell'isola restano drammatici e ''Freemmos'' ha sottolineato Leonardo Marras il presidente della fondazione Maria Carta al microfondo di Giacomo Serreli che ha condotto la serata, ''vuole portare una luce di speranza in quei luoghi dove si sta pian piano spegnendo''.

