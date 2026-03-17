L’Isola raccontata sul grande schermo: cresce l’interesse per la Sardegna
Da “La vita va così” alla serie “Il mostro”, passando per opere più identitarie, come “Némos. Andando per mare”, di Marco Antonio Pani.
La Sardegna continua a essere raccontata sul grande schermo e continua a essere una delle mete più amate dal cinema italiano. «Ma non è una novità», sottolinea Myriam Mereu, operatrice culturale e studiosa del cinema sardo. «La Sardegna ha sempre attratto i produttori di film», dice Mereu, «la novità è che ci sono registi e attori sardi che riescono a esprimersi in manera sempre più compiuta». Segno evidente della crescita di tutto il settore.