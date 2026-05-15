Cronaca Sardegna

Scoperte cento barche fantasma per il Fisco: maxi operazione della Gdf nei porti sardi

15 maggio 2026 alle 07:44aggiornato il 15 maggio 2026 alle 07:44

Cento barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano, per un valore complessivo di 48 milioni di euro.  

La scoperta è del reparto operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari, che  ha portato a termine l'operazione “Red Jack”, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. Le sanzioni  contestate potranno raggiungere i 23 milioni in relazione al valore d'acquisto o di mercato dei beni non dichiarati.

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E. Fr.

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