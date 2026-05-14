Tragedia alle Maldive dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita.

Secondo le prime informazioni, scrivono i media locali, i cinque turisti erano a bordo della “Duke of York”, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri e sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimathaa. Si sono immersi al mattino e l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando, a mezzogiorno, non erano ancora riemersi.

Sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un'indagine sulla morte. Le ricerche sono iniziate con condizioni meteo sfavorevoli nell’area dell’immersione, tanto che il servizio meteorologico ha emesso un'allerta gialla per la zona, ancora in vigore.

«A seguito di un incidente occorso durante un'immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell'atollo di Vaavu, nelle Maldive», conferma la Farnesina in una nota. «I subacquei - si spiega - sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive».

«La Farnesina e l’Ambasciata d'Italia a Colombo - conclude la nota - seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare».

Tra le vittime una professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, volto noto anche in tv, ricercatrice e studiosa del mare. La docente era nota per il suo grande amore per il mare e per essere responsabile di alcuni importanti progetti in ambito marino.

(Unioneonline)

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