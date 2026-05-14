Salgono a 17 le spiagge della Sardegna che possono fregiarsi della Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento della Foundation for Environmental Education, ong internazionale con sede a Copenhagen, che tutti gli anni premia le località marittime e lacustri e i porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori. Ad aggiungersi alle località dell’Isola già inserite nell’elenco quest’anno c’è il litorale di Teulada

A livello nazionale sono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati.

Le Bandiere Blu sui laghi salgono a 23, con l'ingresso di 1 nuovo comune lacustre. I porti turistici premiati sono 87, con 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più Bandiere Blu, 35, seguita da Puglia e Calabria, entrambe a 27.

Oltre a Teulada, le nuove Bandiere Blu 2026 sono in Calabria Amendolara (Cosenza), Montegiordano (Cosenza), Falerna (Catanzaro), Locri (Reggio Calabria); in Emilia Romagna Rimini; in Liguria Andora (Savona), Taggia (Imperia); in Lombardia Limone sul Garda (Brescia), il nuovo comune lacustre; in Puglia Morciano di Leuca (Lecce), Tricase (Lecce); in Sicilia Ispica (Ragusa), Lipari (Messina); in Toscana Monte Argentario (Grosseto).

Hanno invece perso la Bandiera Blu San Felice Circeo (Latina), Patù (Lecce) e Castrignano del Capo (Lecce).

I 257 Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento, per complessive 525 spiagge, corrispondono a circa l'11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale.

Ecco l’elenco dei Comuni sardi Bandiera Blu 2026:

  1. Sassari
  2. Sorso
  3. Castelsardo
  4. Badesi
  5. Trinità d’Agultu e Vignola
  6. Aglientu
  7. Santa Teresa Gallura
  8. Palau
  9. La Maddalena
  10. San Teodoro
  11. Budoni
  12. Oristano
  13. Tortolì
  14. Bari Sardo
  15. Sant’Antioco 
  16. Teulada
  17. Quartu Sant’Elena
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