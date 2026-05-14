La Sardegna premiata con 17 Bandiere Blu: la new entry è TeuladaAumentano le località dell’Isola premiate con il vessillo della Foundation for Environmental Education per acqua, ambiente e servizi migliori
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Salgono a 17 le spiagge della Sardegna che possono fregiarsi della Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento della Foundation for Environmental Education, ong internazionale con sede a Copenhagen, che tutti gli anni premia le località marittime e lacustri e i porti turistici con l'acqua, l'ambiente e i servizi migliori. Ad aggiungersi alle località dell’Isola già inserite nell’elenco quest’anno c’è il litorale di Teulada.
A livello nazionale sono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la Bandiera Blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 3 i Comuni non confermati.
Le Bandiere Blu sui laghi salgono a 23, con l'ingresso di 1 nuovo comune lacustre. I porti turistici premiati sono 87, con 3 nuovi ingressi. La Liguria si conferma la regione con più Bandiere Blu, 35, seguita da Puglia e Calabria, entrambe a 27.
Oltre a Teulada, le nuove Bandiere Blu 2026 sono in Calabria Amendolara (Cosenza), Montegiordano (Cosenza), Falerna (Catanzaro), Locri (Reggio Calabria); in Emilia Romagna Rimini; in Liguria Andora (Savona), Taggia (Imperia); in Lombardia Limone sul Garda (Brescia), il nuovo comune lacustre; in Puglia Morciano di Leuca (Lecce), Tricase (Lecce); in Sicilia Ispica (Ragusa), Lipari (Messina); in Toscana Monte Argentario (Grosseto).
Hanno invece perso la Bandiera Blu San Felice Circeo (Latina), Patù (Lecce) e Castrignano del Capo (Lecce).
I 257 Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento, per complessive 525 spiagge, corrispondono a circa l'11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale.
Ecco l’elenco dei Comuni sardi Bandiera Blu 2026:
- Sassari
- Sorso
- Castelsardo
- Badesi
- Trinità d’Agultu e Vignola
- Aglientu
- Santa Teresa Gallura
- Palau
- La Maddalena
- San Teodoro
- Budoni
- Oristano
- Tortolì
- Bari Sardo
- Sant’Antioco
- Teulada
- Quartu Sant’Elena