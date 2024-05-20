"Forza Cagliari" anche in Tanzania: don Carlo Rotondo lancia il coro dei bambini

Un grande "forza Cagliari" urlato da decine di bambini tanzaniani.

Lì si trova in missione don Carlo Rotondo, nel villaggio di Pawaga. E ieri, dopo la vittoria e la salvezza ottenute sul campo del Sassuolo, ha deciso di dedicare alla squadra di Ranieri un coro dei bimbi di cui si prende cura.

"19 maggio 2024, appuntamento con la storia e per la storia, Sassuolo-Cagliari. E i bambini di Pawaga in un solo coro cantano", dice il missionario. E subito parte il coro.