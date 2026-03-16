Un tamponamento sulla 131 dir, in uscita da Cagliari, ha trasformato l’inizio di questa mattinata in un inferno per centinaia di automobilisti.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre auto: una persona ferita in modo lieve e soccorsa sul posto dal 118.

Al lavoro gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per i rilievi e per la gestione della viabilità che ha subito enormi problemi con lunghe file anche sulla strada statale 554.

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