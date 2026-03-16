l’incidente
16 marzo 2026 alle 08:20aggiornato il 16 marzo 2026 alle 08:21
Cagliari, tamponamento in uscita dalla città: un inferno per centinaia di automobilistiUn ferito lieve soccorso dal 118, la viabilità va in tilt: lunghe code anche sulla statale 554
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un tamponamento sulla 131 dir, in uscita da Cagliari, ha trasformato l’inizio di questa mattinata in un inferno per centinaia di automobilisti.
Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre auto: una persona ferita in modo lieve e soccorsa sul posto dal 118.
Al lavoro gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per i rilievi e per la gestione della viabilità che ha subito enormi problemi con lunghe file anche sulla strada statale 554.
© Riproduzione riservata