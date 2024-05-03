Cagliari, dramma sfiorato all'ingresso del cimitero: l'intervista al fioraio ferito

Dramma sfiorato stamattina, poco dopo le 12, all’ingresso del cimitero di San Michele in piazza dei Castellani a Cagliari. Pezzi di cornicione si sono staccati dalla cupola della cappella dove vengono celebrati i funerali. I frammenti, molto pesanti, sono finiti al suolo.

Andrea Fenu, il gestore di un chiosco di fiori è rimasto lievemente ferito, un’auto è stata danneggiata. Ma il bilancio poteva essere molto più grave. Piazza dei Castellani era molto affollata. Nell'area ci sono i chioschi dei fiorai a cui si rivolgono le persone che raggiungono il cimitero per rendere omaggio ai loro cari.

Sono intervenuti la polizia municipale, i vigili del fuoco e la protezione civile. L’area a ridosso della cappella è stata transennata. Avviate le verifiche per accertare se nel monumento ci siano altri punti di debolezza.