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Calderone: Favorire coinvolgimento padri in cura figli per sostenere natalità
12 marzo 2026 alle 20:35aggiornato il 25 maggio 2026 alle 11:00
(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2026 "La strada da percorrere è quella di favorire una maggiore partecipazione dei padri alla cura dei figli, attraverso degli strumenti sostenibili per favorire la natalità e migliorare le condizioni di lavoro delle madri", così la Ministra del Lavoro Calderone durante il Question Time in Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev