Addio a Enrica Bonaccorti, dall'archivio di Videolina: gli anni a Sassari, gli studi al liceo "Azuni"

Attrice di cinema e teatro. Autrice di testi di canzoni come La Lontananza e Amara Terra mia. Protagonista in tv con programmi di grande successo. Elegante, ironica, colta. Enrica Bonaccorti, morta all’età di 76 anni, in questa intervista, inserita nel programma di Videolina "Vivere" a cura di Riccardo Coco (1981), ricorda il periodo trascorso a Sassari (dove lavorava il padre, ufficiale di polizia). La ricerca d’archivio è di Beppe Passavanti.