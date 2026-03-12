Cronaca Sardegna

Aeroporti ai privati, il Campo Largo accelera sull'operazione: «Per la Regione ruolo di supervisore»

12 marzo 2026 alle 16:29aggiornato il 24 maggio 2026 alle 15:58

Campo Largo avanti tutta sulla privatizzazione dei tre aeroporti sardi. L'operazione registra un'accelerata dopo il vertice convocato dalla presidente della Regione Todde durante il quale è stato anche ricordato come rientri tra i punti del programma di Governo. Il piano presentato agli alleati, risulta propedeutico alla delibera con la quale la Giunta, darà, di fatto, gambe alla holding chiamata a gestire la rete unica che attende solo lo scalo di Cagliari-Elmas, dopo la fusione di Olbia e Alghero. Per la Regione si profila una quota azionaria intorno al 10% entrando con i 30 milioni che la Giunta stanzierà già nella prossima ''manovrina'' di primavera. Nella coalizione restano le sole perplessità di Sinistra Futura che vuole garanzie sull'interesse pubblico e ha chiesto qualche giorno per ulteriori approfondimenti sulle carte in tavole.    
ALESSANDRO SOLINAS COORDINATORE MOVIMENTO 5 STELLE SARDEGNA
LUCA PIZZUTO CAPOGRUPPO SEGRETARIO SINISTRA FUTURA SARDEGNA
SEBASTIAN COCCO CAPOGRUPPO UNITI PER TODDE CONSIGLIO REGIONALE

Stefano Fioretti