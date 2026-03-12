Aeroporti ai privati, il Campo Largo accelera sull'operazione: «Per la Regione ruolo di supervisore»

Campo Largo avanti tutta sulla privatizzazione dei tre aeroporti sardi. L'operazione registra un'accelerata dopo il vertice convocato dalla presidente della Regione Todde durante il quale è stato anche ricordato come rientri tra i punti del programma di Governo. Il piano presentato agli alleati, risulta propedeutico alla delibera con la quale la Giunta, darà, di fatto, gambe alla holding chiamata a gestire la rete unica che attende solo lo scalo di Cagliari-Elmas, dopo la fusione di Olbia e Alghero. Per la Regione si profila una quota azionaria intorno al 10% entrando con i 30 milioni che la Giunta stanzierà già nella prossima ''manovrina'' di primavera. Nella coalizione restano le sole perplessità di Sinistra Futura che vuole garanzie sull'interesse pubblico e ha chiesto qualche giorno per ulteriori approfondimenti sulle carte in tavole.

ALESSANDRO SOLINAS COORDINATORE MOVIMENTO 5 STELLE SARDEGNA

LUCA PIZZUTO CAPOGRUPPO SEGRETARIO SINISTRA FUTURA SARDEGNA

SEBASTIAN COCCO CAPOGRUPPO UNITI PER TODDE CONSIGLIO REGIONALE