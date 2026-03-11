Tragedia nella tarda serata di ieri a Capo Caccia, ad Alghero. Una donna è precipitata dal promontorio nella zona della Grotta Verde. Le circostanze dell’accaduto sono ancora poco chiare e al momento non si hanno informazioni precise su quanto possa essere successo.

L’allarme è scattato nella serata e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le operazioni di ricerca sono proseguite anche durante la notte e questa mattina, alle prime luci dell’alba, il nucleo sommozzatori ha proceduto al recupero del corpo in mare. La salma è stata quindi riportata a terra e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

Al momento non è stata resa nota l’identità della vittima. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una donna di circa sessant’anni.

Sull’episodio sono in corso verifiche da parte delle autorità per chiarire la dinamica dell'accaduto e se si sia trattato di un incidente o di un disperato gesto.

