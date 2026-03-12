Meloni e l'intruso sul palco: "Aspetto le dimissioni di Mattarella"

Fuoriprogramma sul palco del convegno per il Sì al referendum organizzato da Fratelli d’Italia al teatro Parenti di Milano.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, era da poco arrivata e stava salutando e ringraziando le persone presenti quando un uomo è salito sul palco e si è avvicinato presentandosi: “Orazio Musmeci”. Lei, visibilmente sorpresa, ha accennato un saluto ma lui, non ancora soddisfatto, ha aggiunto: “Aspetto le dimissioni di Mattarella”.

Quindi la faccia sconcertata della premier e l'uomo che si è rapidamente allontanato ma è stato poi identificato dalla Digos.

Si chiama Orazio Maurizio Musumeci, è originario di Catania ma è residente a Pavia e, a quanto risulta, nel 2013 si è proposto come presidente della Repubblica. Non è chiaro come sia riuscito a salire sul palco e ad avvicinarsi alla presidente del Consiglio senza essere bloccato dagli uomini della sicurezza.