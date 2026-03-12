Antonella Zedda: "Una riforma che propone una giustizia più giusta"

“La riforma del Governo Meloni propone una giustizia più giusta ed è l’occasione per liberare la magistratura dal gioco politico delle correnti”, così Antonella Zedda, senatrice sarda di Fratelli d’Italia, presente a “Una riforma che fa giustizia”, un evento – ospitato al Teatro Parenti di Milano - per promuovere e illustrare le ragioni del Sì al referendum del 22 e 23 marzo. “Questa riforma – aggiunge Zedda - è stata proposta negli anni passati dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle ma nessuno come il centrodestra è riuscito a portarla a casa. Oggi siamo qui per dire con forza Sì al referendum sì alla riforma del Governo guidato da Giorgia Meloni”.