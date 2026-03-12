Aeroporti ai privati, critiche e censure da opposizioni e Psd'Az: «Operazione folle: di interessi e potere»

«E' un'operazione folle: di interessi e potere». Tuona il presidente nazionale del Psd'Az ed ex assessore regionale ai Trasporti. Da Antonio Moro nuove critiche al processo di fusione e privatizzazione dei tre aeroporti sardi che vede ora il Campo Largo accelerare. «Inoltre - aggiunge Moro - un'operazione condotta al limite delle regole». Siluro anche dalle opposizioni in Consiglio Regionale: «Censuriamo - ha detto Stefano Tunis, leader di Sardegna al Centro 20Venti - è la totale assenza di comunicazione sulla strategia da parte di questa Giunta per ottenere a suon di milioni un ruolo centrale».

ANTONIO MORO PRESIDENTE NAZIONALE PSD'AZ - EX ASSESSORE REGIONALE TRASPORTI

STEFANO TUNIS CONSIGLIERE REGIONALE SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI