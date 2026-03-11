L’Iran: «Attacco su larga scala contro obiettivi Usa e israeliani». Tel Aviv risponde con missili sul LibanoLe Guardie rivoluzionarie annunciano di aver preso di mira presidi dei nemici in vari Paesi. L’Arabia Saudita intercetta due droni diretti verso un giacimento petrolifero
Dodicesimo giorno di guerra in Medio Oriente a seguito dell’attacco sferrato il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Dopo le dichiarazioni contrastanti sulla fine del conflitto – con il presidente Usa Donald Trump che ne ha dichiarato l’imminenza, contraddetto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu – nell’area del Golfo si è vissuta un’altra notte di lanci di missili e esplosioni di droni.
L’Iran ha affermato di aver effettuato attacchi su larga scala contro obiettivi statunitensi e israeliani: un centro di comunicazioni satellitari ad Haifa, basi militari in Israele e obiettivi statunitensi in altre parti del Medio Oriente, tra cui il Kurdistan iracheno e la base navale della Quinta Flotta statunitense in Bahrein.
La notizia è stata confermata dall’esercito israeliano, che ha affermato di aver rilevato diverse salve di missili diretti verso il Paese, partite dall'Iran e di aver attivato le difese aeree, mentre era in corso una «ondata» di attacchi contro Iran e Libano. «I sistemi difensivi sono operativi per intercettare la minaccia», ha dichiarato l'esercito sul suo account Telegram ufficiale. Le sirene antiaeree hanno suonato a Gerusalemme ed è stato avvertito il rumore di esplosioni in lontananza. Il bilancio sarebbe di «un piccolo numero di persone rimaste ferite mentre si dirigevano verso aree protette».
Allarme anche in Arabia Saudita: il ministero della Difesa ha riportato che le difese militari del Paese hanno intercettato due droni diretti verso un giacimento petrolifero. L'impianto è quello di Shaybah, nell'est del Paese. Questo gigantesco giacimento, situato vicino al confine con gli Emirati Arabi Uniti, è già stato preso di mira più volte dall'Iran dall'inizio dell'offensiva israelo-americana.
- Notizie in aggiornamento –
(Unioneonline)