Dodicesimo giorno di guerra in Medio Oriente a seguito dell’attacco sferrato il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Dopo le dichiarazioni contrastanti sulla fine del conflitto – con il presidente Usa Donald Trump che ne ha dichiarato l’imminenza, contraddetto dal premier israeliano Benjamin Netanyahu – nell’area del Golfo si è vissuta un’altra notte di lanci di missili e esplosioni di droni.

L’Iran ha affermato di aver effettuato attacchi su larga scala contro obiettivi statunitensi e israeliani: un centro di comunicazioni satellitari ad Haifa, basi militari in Israele e obiettivi statunitensi in altre parti del Medio Oriente, tra cui il Kurdistan iracheno e la base navale della Quinta Flotta statunitense in Bahrein.

La notizia è stata confermata dall’esercito israeliano, che ha affermato di aver rilevato diverse salve di missili diretti verso il Paese, partite dall'Iran e di aver attivato le difese aeree, mentre era in corso una «ondata» di attacchi contro Iran e Libano. «I sistemi difensivi sono operativi per intercettare la minaccia», ha dichiarato l'esercito sul suo account Telegram ufficiale. Le sirene antiaeree hanno suonato a Gerusalemme ed è stato avvertito il rumore di esplosioni in lontananza. Il bilancio sarebbe di «un piccolo numero di persone rimaste ferite mentre si dirigevano verso aree protette».

Allarme anche in Arabia Saudita: il ministero della Difesa ha riportato che le difese militari del Paese hanno intercettato due droni diretti verso un giacimento petrolifero. L'impianto è quello di Shaybah, nell'est del Paese. Questo gigantesco giacimento, situato vicino al confine con gli Emirati Arabi Uniti, è già stato preso di mira più volte dall'Iran dall'inizio dell'offensiva israelo-americana.

