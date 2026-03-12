Guardia di Finanza, il prefetto Paola Dessì fa visita al Comando provinciale di Cagliari
Visita questa mattina del Prefetto di Cagliari, Paola Dessì, al Comando provinciale della Guardia di Finanza. Ad accoglierla il Generale di Brigata, Danilo Massimo Cardone, e una rappresentanza di Ufficiali.
Nel corso dell’incontro, il Generale Cardone ha illustrato il quadro operativo e gli obiettivi strategici della missione, approfondendo anche i principali ambiti d’intervento che caratterizzano l’azione sul territorio provinciale, quale presidio di sicurezza economico – finanziaria a salvaguardia dell’economia legale, del corretto funzionamento dei mercati e del bilancio degli Enti pubblici locali e dello Stato.
Focus sulle attività in tema di anti-terrorismo e pronto impiego attraverso i “Baschi Verdi”, e poi sull'impegno nel controllo del territorio anche in porti e aeroporti.
(Unioneonline)