Francesco Mura: "L'Italia verso un processo di modernizzazione che non può più aspettare"

“Grazie alla riforma della Giustizia proposta dal Governo Meloni saremo in grado di dare agli italiani una giustizia davvero giusta, che possa garantire in fase processuale di avere davanti un giudice terzo che sia realmente imparziale”. Così Francesco Mura, coordinatore regionale per la Sardegna di Fratelli d’Italia, presente al Teatro Parenti di Milano in occasione di “Una riforma che fa giustizia”, un evento organizzato dal partito della presidente del Consiglio per promuovere e illustrare le ragioni del Sì al referendum del 22 e 23 marzo. “La riforma – aggiunge Mura – garantirà inoltre l’assunzione di responsabilità da parte della magistratura grazie all’alta corte disciplinare. E porterà finalmente l’Italia a un processo di modernizzazione che non può più aspettare”.