La Don Bosco Srl annuncia la prossima realizzazione di una nuova casa funeraria nel centro di Cagliari, pensata per rispondere all’evoluzione del settore e alle esigenze sempre più specifiche delle famiglie. Il progetto nasce dall’esperienza maturata negli anni e dalle richieste ricevute dai clienti, con l’obiettivo di offrire un ambiente riservato, curato e organizzato nei minimi dettagli per il saluto ai propri cari.

La struttura metterà a disposizione diversi spazi dedicati all’accoglienza e al raccoglimento, con la possibilità di ospitare sia cerimonie religiose che momenti di commemorazione laica. Previsti anche servizi dedicati alle famiglie, aree di supporto e celle frigorifere per la conservazione delle salme nei casi di attese prolungate, ad esempio per consentire l’arrivo di parenti dall’estero.

L’iniziativa conferma l’impegno della Don Bosco Srl nel garantire professionalità, discrezione e attenzione alle persone in un momento particolarmente delicato.

Informazione promozionale a cura di Don Bosco Srl

© Riproduzione riservata