Cagliari vola sull’acqua. Dopo la grande kermesse delle regate preliminari dell’America’s Cup, lo specchio d’acqua di Su Siccu regalerà ai cagliaritani e a tutti gli appassionati che si riverseranno sul molo, anche il Gran Premio di F1H2O, la Formula Uno del mare.

Dalle vele mondiali ai catamarani che sfrecciano a 200 km all’ora. Cagliari vola sull’acqua, il grande circo della Formula 1 del mare sbarca a Cagliari, 22 anni dopo è un ritorno straordinario. Dopo la grande kermesse delle regate preliminari dell’America’s Cup, lo specchio d’acqua di Su Siccu regalerà ai cagliaritani e a tutti gli appassionati che si riverseranno sul molo, anche il Gran Premio d’Italia Regione Sardegna del Mondiale F1H2O.

Venerdì 29 per le prove, sabato 30 maggio con le sprint race e domenica 31 maggio con il Gran Premio, lo spettacolo arriva dal mare con la tappa italiana del Campionato del Mondo di Motonautica, F1H2O, il “Regione Sardegna Grand Prix of Italy”. Otto teams con i migliori 18 piloti del mondo provenienti da 13 diversi paesi, si daranno battaglia in mare nel circuito cagliaritano. I catamarani a motore della F1H20 World Championship, che sfrecciano a oltre 200 kmh, faranno divertire il pubblico di Cagliari e gli oltre cento Paesi collegati in diretta tv. Uno show nel cuore del porto, a 22 anni dall’ultima edizione. Sarà la tappa inaugurale del Mondiale, alla quale seguirà quella in Kyrgyzstan, che si terrà sul lago Issyk-Kul dal 31 luglio al 2 agosto 2026. Uno spettacolo imperdibile aperto a tutti.

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