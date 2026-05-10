Dalla nascita nel 2008 alla crescita nel mercato regionale e internazionale.

È il percorso di Brili Servizi Immobiliari, raccontato dal fondatore, Lino Mura, che ripercorre le tappe di un’attività costruita nel tempo, tra incognite iniziali e consolidamento sul territorio. “Brili Servizi Immobiliari nasce come agenzia di intermediazione nel 2008” -, racconta Mura. “Da 18 anni siamo presenti sulla città di Olbia, in Gallura in generale, con un interesse che nel tempo si è consolidato anche su tutta la Regione – spiega il titolare di Brili - andando a intermediare proprietà nel Sassarese, ma anche nella città di Cagliari”. Un percorso che, come spesso accade, non è stato immediato. Mura si sofferma sulle difficoltà dell’avvio, comuni a molte esperienze imprenditoriali, ma anche sugli elementi che hanno permesso all’agenzia di crescere e consolidarsi. “Come tutti i progetti imprenditoriali, l’inizio genera sempre qualche timore. Avevamo, però, un progetto già definito nelle strategie di crescita sul mercato e orientato a coprire un segmento in netta evoluzione. Ciò che ci ha portato oggi, dopo 18 anni, a essere ancora presenti, stimati e apprezzati dai nostri clienti - afferma Mura - è la serietà e la professionalità con cui abbiamo sempre portato avanti ogni singola trattativa e ogni singola operazione immobiliare che ci ha visto coinvolti”.

Da questa base prende forma anche un’evoluzione del progetto. Con il tempo, infatti, le esigenze della clientela cambiano e si specializzano, aprendo la strada alla nascita di una nuova divisione, Brilas. Un impegno richiesto direttamente dalla clientela orientata agli immobili di particolare pregio e immediatamente raccolto dal team dell’agenzia. Uno sviluppo significativo in un settore, il luxury, che richiede competenze specifiche. Una crescita che, però, non modifica l’approccio dell’agenzia.

Mura insiste su un punto che definisce centrale: il livello del servizio resta lo stesso per tutti i clienti, indipendentemente dal valore dell’immobile. “La differenziazione che facciamo – spiega il fondatore dell’agenzia – si basa sul metodo scelto per promuovere l'immobile, ma non sul servizio offerto ai singoli clienti. La nostra agenzia ha un punto fermo: i clienti sono tutti importati ed è per questa ragione che il servizio che offriamo è sempre di massima qualità, al di là del valore dell’immobile”.

Alla base di ogni strategia c’è un’analisi approfondita del mercato, indispensabile per definire un posizionamento corretto e favorire una vendita efficace, in tempi congrui e con il miglior risultato possibile. Chiarezza e trasparenza guidano il rapporto con il cliente. Cambia, semmai, la strategia di comunicazione e il posizionamento sul mercato, soprattutto quando si tratta di immobili di fascia alta. Rappresentare una casa di pregio significa unire eleganza, riservatezza e strategia: valori che da sempre contraddistinguono l’agenzia immobiliare.

Il racconto si inserisce in un contesto più ampio, quello del mercato immobiliare sardo, sempre più orientato verso una clientela internazionale e verso il segmento degli immobili di pregio. In un periodo di forte interesse da parte di investitori e clienti internazionali, un approccio strutturato diventa essenziale: il mercato estero richiede certezze, processi rigorosi e acquisti sicuri.

“Abbiamo raccolto la richiesta che arriva dal mercato internazionale, quella di poter avere e proporre nei mercati di riferimento degli immobili di pregio. La Costa Smeralda ha fatto da traino – svela Lino Mura - ma ormai è tutta la Sardegna che ha questo tipo di esigenza e di richiesta”. Un’evoluzione che porta l’attenzione anche oltre i territori tradizionalmente più noti. “Noi cerchiamo di soddisfare proponendo immobili esclusivi in territori particolarmente suggestivi, che vanno anche oltre la Costa Smeralda”. Una crescita che parte da Olbia, si radica in Gallura e si estende a tutta l’isola, seguendo l’evoluzione di un mercato in continuo cambiamento.

Informazione promozionale a cura di Brilas

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