Dopo le conversioni già completate a Oristano e quelle ormai in fase conclusiva a Sassari, anche il capoluogo barbaricino entra nel vivo del piano di metanizzazione della Sardegna. L’introduzione del gas naturale consentirà ai cittadini nuoresi di accedere a una fonte energetica più sostenibile e conveniente rispetto ai combustibili utilizzati finora.

Nella seduta del 6 maggio scorso, il Consiglio comunale ha approvato la sospensione dell’uso civico su un’area di circa 6 mila metri quadrati nella zona industriale della città. L’area sarà concessa in diritto di superficie per vent’anni a Medea, società incaricata della distribuzione locale del gas, nell’ambito del progetto di metanizzazione di Nuoro

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