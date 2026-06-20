Agenzia Garau, settant'anni di attività al servizio delle famiglie cagliaritane
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Settant'anni di storia, tre generazioni della stessa famiglia e un legame mai interrotto con Cagliari. L'Agenzia Garau celebra un importante traguardo, confermando una presenza che accompagna la città dagli anni Cinquanta.
Le radici dell'attività risalgono alla fine degli anni Trenta, quando Gaudenzio Garau avviò la propria impresa nel quartiere di Villanova. Nel 1956 il figlio Antonio fondò l'Agenzia Funebre Garau Antonio in via San Giovanni, sviluppando un percorso che avrebbe segnato decenni di attività nel settore funerario cittadino.
Negli anni Novanta il passaggio generazionale ha portato alla guida Roberto Garau, che dopo aver lavorato a lungo accanto al padre conduce oggi l'agenzia dalla sede di via San Benedetto 29.
A settant'anni dalla fondazione, l'Agenzia Garau continua a operare nel segno della continuità familiare, coniugando l'esperienza maturata in tre generazioni con servizi sempre più attenti alle esigenze delle famiglie.
Informazione promozionale a cura di Agenzia Funebre Garau