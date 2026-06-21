Per anni il vino ha chiesto ai consumatori di scegliere. Rosso o bianco. Struttura o freschezza. Profondità o immediatezza. Carattere o leggerezza. Con l'arrivo della bella stagione, il rosso lascia spesso spazio a bianchi e rosati. Una rinuncia che molti accettano, ma che non sempre desiderano davvero. Perché c'è chi ama il vino rosso tutto l'anno. Chi non vorrebbe rinunciarvi nemmeno in estate. Ed è proprio da questo desiderio che nasce Èros, il nuovo progetto di Siddùra. Un vino che prova a superare una contrapposizione che per troppo tempo è sembrata inevitabile: quella tra la freschezza dei vini bianchi e l'identità dei vini rossi.

Colli del Limbara IGT, 12 gradi alcolici, Èros è un vino rosso pensato per essere servito fresco, tra i 10 e i 12 gradi. Non un bianco. Non un rosato. Un rosso a tutti gli effetti, con una capacità sorprendente di esprimersi anche a temperature normalmente associate ad altre tipologie di vino. È qui che si colloca l'originalità del progetto. Siddùra non ha cercato di reinterpretare un bianco o di creare un rosato più strutturato. Ha scelto invece di partire dal rosso e di immaginare una modalità nuova per viverlo. “Volevamo creare un vino rosso con caratteristiche uniche nel suo genere. Un vino che restasse profondamente rosso, ma che potesse essere servito a temperature normalmente associate ad altre tipologie - spiega Mattia Piludu, direttore generale di Siddùra -. L'idea è diventata un percorso di ricerca durato due anni, sviluppato tra vigneto, cantina e marketing”.

Un progetto nato dall'ascolto dei consumatori e dall'osservazione di un cambiamento ormai evidente. Oggi il vino viene vissuto in modo diverso rispetto al passato. Cambiano le occasioni di consumo. Cresce l'attenzione verso prodotti più leggeri e ad alta bevibilità. Èros interpreta questa evoluzione senza rinunciare all'identità. “Oggi molti consumatori si avvicinano al vino con aspettative diverse rispetto al passato: cercano vini più versatili, più immediati e capaci di adattarsi a occasioni di consumo differenti - osserva Piludu -. Èros nasce da questa riflessione. Non per sostituire il vino rosso tradizionale, ma per ampliare le possibilità con cui può essere vissuto”. Dietro questa intuizione c'è un importante lavoro enologico.

L'obiettivo era chiaro: ottenere un vino capace di mantenere morbidezza, piacevolezza e intensità aromatica anche quando viene servito fresco. “L'idea di Èros è partita dal desiderio di bere un rosso d'estate, fresco e morbido allo stesso tempo - racconta l'enologo Dino Dini -. Tutto il lavoro svolto in vigneto e in cantina è stato orientato a raggiungere questo equilibrio”. Per farlo, Siddùra è intervenuta sia sul piano agronomico sia su quello enologico. In vigneto, la gestione delle uve è stata studiata per contenere l'accumulo zuccherino senza compromettere la maturazione del frutto. In cantina, invece, è stato adottato un percorso di vinificazione mirato a preservare freschezza ed espressione aromatica, mantenendo al tempo stesso il carattere tipico di un vino rosso. Il risultato è un vino che sorprende. Gli occhi riconoscono immediatamente l'intensità di un rosso. Il naso ritrova profumi fruttati e una piacevole fragranza aromatica. Il palato scopre invece una freschezza inattesa, sostenuta da una sapidità che rende la beva dinamica, scorrevole e coinvolgente.

Un'esperienza che rompe gli schemi tradizionali della degustazione e invita a guardare il vino da una prospettiva diversa. Fresco. Vibrante. Audace. Sono le parole che meglio descrivono la personalità di Èros. Fresco, perché rompe la consuetudine del rosso servito a temperatura ambiente. Vibrante, perché mantiene energia e tensione aromatica anche quando viene servito a 10-12 gradi. Audace, perché sceglie di collocarsi in uno spazio ancora poco esplorato dal mercato. Ma soprattutto autentico. Perché nasce in Gallura, da uve aziendali, e porta con sé il carattere di una terra che da sempre fa dell'identità il proprio tratto distintivo.

Informazione promozionale a cura di Siddùra

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