Monte Rosello e i suoi eterni problemi. È uno dei quartieri più popolosi di Sassari, e anche uno dei più critici, come denuncia il suo comitato, “Insieme per il quartiere”. L’elenco delle doglianze è lungo e deve partire da quelle più recenti, legate ad alcune difficoltà strutturali. Come l’assenza di impianti sportivi e dell’oratorio, marcando così il “vuoto” di spazi aggregativi e ricreativi, e lasciando i giovani, in alcuni casi, allo sbando.

Sul fronte anagrafico opposto, il trasloco dell’Auser in centro storico ha sottratto un punto di riferimento per le fasce d’età più mature che, come nel resto della città, crescono. Ma preoccupa un altro aspetto, quello connesso al vandalismo, sempre più frequente, e ad atti inspiegabili, come l’avvelenamento di alcuni gatti, segnalato dal direttivo di Insieme per il quartiere. Sintomo di un degrado presente su più livelli.

“Per il decoro urbano- riferisce ad esempio il presidente del comitato, Gianmaria Chelo- si registrano sempre più episodi di inciviltà”. Ad esempio la spazzatura viene “conferita” nei cestini, casi purtroppo tutt’altro che rari mentre imperversa lo scarico selvaggio di ingombranti dove ci sono ancora cassonetti, nelle zone dove non è attivo il porta a porta, servizio inaugurato dal Comune a inizio 2026. “Ci sono le mini discariche- continua Chelo- come nel cortiletto tra la Basilica del Sacro Cuore e il Bocciofilo dove si trovano anche bombole di gas e batterie di auto”.

Un anno fa i volontari di Plastic Free bonificarono il sito, anche con il contributo dell’amministrazione comunale, e ora la situazione, pian piano, sta purtroppo tornando al contesto precedente. Infine si rimarcano i punti critici della viabilità, teatro anche di recenti fatti tragici. Tra questi le vie Sulcis, Pigliaru e Prati, dove i residenti, anche con una raccolta firme, hanno chiesto che si intervenga con dissuasori, o altre deterrenze, per frenare l’alta velocità delle automobili.

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