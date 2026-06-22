Benessere intimo femminile, alla Clinica Deasalus arriva il protocollo Gynè
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La Clinica Deasalus amplia la propria offerta nell'ambito della medicina rigenerativa con Gynè, un protocollo dedicato al benessere intimo femminile pensato per affrontare problematiche che possono incidere sulla qualità della vita quotidiana. Il percorso si rivolge in particolare a donne che soffrono di atrofia, incontinenza urinaria da sforzo o alterazioni dell'area intima.
Il protocollo prevede una valutazione clinica personalizzata e l'integrazione di diverse metodiche, tra cui radiofrequenza vaginale Attiva®, Pelviwave® e ossigeno-ozono terapia, con l'obiettivo di favorire il benessere dei tessuti e migliorare comfort e funzionalità in modo non invasivo.
L'iniziativa si inserisce nel percorso sviluppato dalla Clinica Deasalus nel campo della medicina rigenerativa, disciplina che punta a valorizzare le capacità naturali di rigenerazione dell'organismo attraverso trattamenti mirati e personalizzati.
Informazione promozionale a cura di Clinica Deasalus