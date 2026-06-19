Elsa Group, realtà sarda attiva da oltre vent’anni nel settore hospitality e specializzata nei servizi tecnologici integrati, ha avviato nel corso del 2026 una significativa collaborazione con il Cagliari Calcio a 5 Femminile, contribuendo all’innovazione tecnologica degli spazi dedicati alle gare e alla comunicazione sportiva.

A partire dal mese di gennaio, i monitor professionali installati da Elsa Group hanno arricchito l’esperienza vissuta all’interno dell’impianto sportivo durante tutte le fasi dell’evento: dal prepartita al post partita, passando naturalmente per lo svolgimento della gara. Una soluzione che ha consentito alla società rossoblù di sviluppare una comunicazione più dinamica, moderna e coinvolgente, valorizzando al tempo stesso sponsor, contenuti multimediali e attività informative rivolte al pubblico.

Grazie ai monitor Philips forniti e gestiti dal team tecnico specializzato di Elsa Group, il Cagliari Calcio a 5 Femminile ha potuto trasmettere contributi grafici dedicati ai partner commerciali, interviste alle atlete prima e dopo le partite, contenuti video in tempo reale, aggiornamenti legati agli incontri e comunicazioni di servizio. Tutto il sistema è stato configurato per essere gestito da remoto dai tecnici dell’azienda, garantendo continuità operativa, rapidità negli aggiornamenti e un elevato standard qualitativo durante ogni evento sportivo.

L’utilizzo del digital signage all’interno degli impianti sportivi rappresenta oggi una delle evoluzioni più interessanti nel settore della comunicazione applicata allo sport. I monitor installati da Elsa Group consentono infatti una gestione flessibile dei contenuti, con la possibilità di modificare messaggi, immagini e video in tempo reale in base alle esigenze della società sportiva, degli sponsor o dell’organizzazione dell’evento. Una tecnologia che supera i tradizionali supporti statici e permette di creare una comunicazione più immediata, efficace e in linea con i moderni standard di intrattenimento sportivo.

Per Elsa Group, questa esperienza ha rappresentato molto più di una semplice fornitura tecnologica. La collaborazione con il Cagliari Calcio a 5 Femminile si è trasformata in un percorso condiviso, costruito accanto a una realtà sportiva che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per crescita, organizzazione e attenzione verso la valorizzazione del movimento femminile in Sardegna.

L’azienda ha seguito con particolare attenzione tutte le fasi operative del progetto, mettendo a disposizione competenze tecniche, assistenza continua e soluzioni pensate per garantire affidabilità e semplicità di gestione. L’obiettivo è stato quello di contribuire a rendere l’esperienza all’interno dell’impianto ancora più professionale e coinvolgente, offrendo strumenti in grado di migliorare la fruizione dell’evento sia per il pubblico presente sia per i partner commerciali della società.

La collaborazione ha inoltre permesso di evidenziare come la tecnologia possa diventare un elemento centrale nella crescita organizzativa delle realtà sportive locali, creando nuove opportunità di comunicazione e visibilità. In un contesto in cui il rapporto tra sport, intrattenimento e contenuti digitali assume un ruolo sempre più strategico, soluzioni di questo tipo consentono alle società di rafforzare la propria identità e migliorare il dialogo con tifosi e sponsor.

Guardando al futuro, Elsa Group ha confermato la volontà di proseguire questo percorso anche nella stagione 2027, con l’obiettivo di continuare a supportare il club rossoblù nelle prossime sfide sportive e organizzative attraverso tecnologie innovative e servizi dedicati.

Per informazioni: Elsa Group – commerciale@elsagroup.it – 376 2824588

Informazione promozionale a cura di Elsa TLC

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