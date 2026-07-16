Tra spiagge iconiche e calette segrete: il mare dell’Ogliastra da vivere
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Dalle insenature più nascoste affacciate sul mare alle distese di sabbia bianca: ecco che soggiornare all'Arbatax Park Resort significa avere un accesso privilegiato ai paesaggi costieri più fascinosi della Sardegna. Un viaggio che conserva l'autenticità.
All'Arbatax Park Resort il mare è l'elemento che accompagna ogni momento della giornata. Inserito in uno dei tratti più suggestivi dell'Ogliastra, il resort invita a vivere un paesaggio fatto di calette riservate, fondali cristallini e spiagge che sembrano appartenere a un sogno.
All'interno del parco, piccole insenature affacciate sul mare raccontano il Mediterraneo nella sua forma più autentica. Qui, il tempo scorre seguendo il movimento delle onde, tra bagni rigeneranti, momenti di relax e scorci che cambiano colore durante il giorno.
L'esperienza prosegue lungo il celebre litorale di Orrì, uno dei più apprezzati della parte orientale della Sardegna. Gli ospiti del resort accedono, gratuitamente, allo stabilimento del Lido di Orrì, dove la distesa di sabbia chiara incontra il mare dalle tonalità più delicate. Per chi desidera esplorare il territorio, il lido può essere raggiunto anche via mare, trasformando il semplice trasferimento in una piccola esperienza panoramica.
L'Arbatax Park Resort vanta una posizione che è punto di partenza ideale per esplorare alcune delle spiagge più iconiche dell'isola. Tra queste spicca Cala Goloritzé, considerata un gioiello naturale del Mediterraneo, celebrata recentemente come migliore spiaggia al mondo. Le sue acque trasparenti, l'arco naturale di roccia e le alte falesie che la circondano incorniciano un paesaggio di rara bellezza.
Il fascino dell'Ogliastra risiede anche nelle sue calette, raggiungibili dalla costa o attraverso escursioni in barca, che permettono di osservare da vicino pareti rocciose, grotte marine e angoli di natura ancora intatti. In questo tratto di Sardegna, il mare conserva la sua autenticità.
Ogni giorno un'esperienza diversa da vivere all'Arbatax Park Resort: il relax di una spiaggia attrezzata, la tranquillità di una caletta appartata, l'emozione di raggiungere angoli spettacolari della costa orientale sarda.
Per maggiori informazioni, visitare il sito arbataxpark.com