Una serata che promette di celebrare la Sardegna più autentica tra sapori, tradizioni e intrattenimento. Agli Scogli Rossi arriva la prima Sagra del Porceddu: scopri il programma completo.



Ci sono luoghi che da soli bastano a rendere speciale un evento. E poi ci sono eventi che riescono a trasformare quei luoghi in qualcosa di ancora più memorabile. Sabato 11 luglio, il suggestivo piazzale degli Scogli Rossi di Arbatax diventerà il palcoscenico della prima edizione della Sagra del Porceddu, una manifestazione destinata a entrare tra gli appuntamenti più attesi dell’estate ogliastrina. Organizzata dal Centro Commerciale Naturale Simba, con il patrocinio del Comune di Tortolì e della Regione Sardegna, la sagra nasce con un obiettivo preciso: celebrare uno dei simboli più autentici della cucina sarda in una delle cornici più spettacolari dell’Isola.



I numeri raccontano già la portata dell’evento. Saranno infatti 20 quintali di maialetto proveniente da filiera certificata e controllata, preparati da 25 maestri arrostitori professionisti, tra i più esperti del territorio. Davanti al mare prenderà forma un enorme braciere a cielo aperto con oltre 240 spiedi contemporaneamente in cottura, uno spettacolo che accompagnerà il pubblico per tutta la serata. L’area aprirà alle 17.00, permettendo ai visitatori di passeggiare tra gli stand degli espositori e degli hobbisti, scoprire prodotti dell’artigianato tipico sardo e assistere dal vivo alla preparazione del porceddu secondo la tradizione. La distribuzione dei piatti inizierà invece dalle 18.00.



Un menù che racconta il territorio



Il protagonista sarà naturalmente il porceddu, servito con un accompagnamento che valorizza alcune delle eccellenze gastronomiche dell’Ogliastra e della Sardegna. Il piatto comprenderà una porzione di porceddu, frattaglie, formaggio caprino, pistoccu rigorosamente prodotto in Ogliastra, oltre ad acqua e vino Cannonau, per un’esperienza che punta a raccontare il territorio attraverso i suoi sapori più autentici. A concludere la serata ci penserà il Comitato Stella Maris, che preparerà al momento le tradizionali seadas fritte. Il celebre dolce non sarà compreso nel menù della sagra, ma potrà essere acquistato separatamente da chi vorrà concedersi un finale all’insegna della tradizione.



Musica, spettacoli e intrattenimento fino ai fuochi d’artificio



La Sagra del Porceddu non sarà soltanto un appuntamento gastronomico. Per tutta la serata il palco ospiterà gruppi musicali dal vivo, band e dj set, mentre tra le oltre settanta tavolate si alterneranno gruppi folk, spettacoli itineranti, artisti di strada, giocolieri e mangiafuoco. Tra gli appuntamenti più attesi anche il Best 90s Show, con ballerine, personaggi iconici, gadget a tema ed effetti speciali che riporteranno il pubblico nell’atmosfera degli anni Novanta. E quando sembrerà che la festa sia arrivata al termine, ci sarà ancora spazio per un’ultima sorpresa: un grande spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo sopra gli Scogli Rossi. La manifestazione guarda anche ai più piccoli. Bambini e bambine potranno divertirsi grazie ai giochi e all’animazione organizzati dai Fratelli Mura, storica famiglia di giostrai arbataxini che da tre generazioni porta sorrisi e divertimento nelle piazze della Sardegna.



Una grande rete di partner



A sostenere l’iniziativa saranno anche Aperol Spritz e Birra Ichnusa, presenti con spazi dedicati e attività promozionali durante la manifestazione. Fondamentale anche il supporto della Pro Loco Rocce Rosse, che contribuirà alla riuscita dell’evento. Con il mare degli Scogli Rossi sullo sfondo, il profumo del porceddu appena arrostito, la musica, gli spettacoli e il calore dell’estate ogliastrina, la prima Sagra del Porceddu di Arbatax si prepara a trasformarsi in molto più di una semplice festa gastronomica: una giornata pensata per celebrare la Sardegna attraverso i suoi sapori, le sue tradizioni e la voglia di stare insieme.

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