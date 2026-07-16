Bolzano, crolla parte del palazzo del tribunale: tre persone all’interno, tutte illeseIl cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento
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Questa mattina all'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata.
Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento.S ono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco.
«Al momento del crollo, all'interno del Palazzo di Giustizia erano presenti solo tre persone - tre addetti alle pulizie - solo una è rimasta lievemente graffiata ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia», così la presidente del Tribunale Francesca Bortolotti.
«A cedere - spiega - i pilastri portanti nell'area che era interessata dai lavori di ristrutturazione».
Sul posto anche i carabinieri e la procura.
(Unioneonline)