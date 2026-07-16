Questa mattina all'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata.

Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento.S ono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. 

«Al momento del crollo, all'interno del Palazzo di Giustizia erano presenti solo tre persone - tre addetti alle pulizie - solo una è rimasta lievemente graffiata ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia», così la presidente del Tribunale Francesca Bortolotti.

«A cedere - spiega - i pilastri portanti nell'area che era interessata dai lavori di ristrutturazione».

Sul posto anche i carabinieri e la procura.

(Unioneonline)

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