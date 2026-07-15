Per anni è sembrata una regola non scritta. Con l'arrivo dell'estate, il vino rosso lasciava spazio ai bianchi e ai rosati. Siddùra ha deciso di mettere in discussione questa regola. Non modificando il modo di servire un vino esistente, ma creando un vino nuovo. Un rosso nato fin dall'origine per essere servito fresco. È questa la vera rivoluzione di Èros, il nuovo progetto enologico della cantina gallurese, presentato ufficialmente al 7Pines Resort Sardinia di Baja Sardinia davanti alla stampa regionale e nazionale, agli operatori del settore e agli appassionati del mondo del vino.

Il debutto di Èros non rappresenta soltanto il lancio di una nuova etichetta. Segna l'inizio di un modo diverso di interpretare il vino rosso, costruito attorno a un principio tanto semplice quanto innovativo: un rosso progettato, studiato e realizzato per esprimere il meglio di sé tra i 10 e i 12 gradi. È qui che cambia completamente il punto di vista. La temperatura di servizio non è una scelta successiva alla produzione, ma il punto di partenza dell'intero progetto. Dalla gestione del vigneto alle tecniche di vinificazione, ogni decisione è stata presa con un obiettivo preciso: creare un vino che mantenesse il carattere, la struttura e la personalità di un rosso, offrendo allo stesso tempo quella freschezza che oggi molti consumatori cercano soprattutto durante la bella stagione.

Colli del Limbara IGT, dodici gradi alcolici, un rosso autentico che, servito fresco, rivela un volto inedito: profumi fruttati, equilibrio e immediatezza, senza perdere la profondità che contraddistingue questa tipologia di vino. Dietro il progetto ci sono oltre due anni di lavoro che hanno coinvolto ogni ambito della cantina: il vigneto, la cantina, la ricerca enologica e la costruzione stessa dell'identità del prodotto. In questo percorso di continua evoluzione si inserisce anche la collaborazione con Michel Rolland che, attraverso il suo Laboratoire d'Oenologie Rolland & Associés, supporta la cantina nel perseguire gli elevati standard qualitativi che da sempre contraddistinguono i vini Siddùra. “Volevamo creare un vino rosso con caratteristiche uniche nel suo genere. Un vino che restasse profondamente rosso, ma che potesse essere servito a temperature normalmente associate ad altre tipologie – spiega il direttore generale di Siddùra, Mattia Piludu –. Èros nasce da un'idea sviluppata prima in vigna, poi in cantina, fino ad arrivare al suo nome e al suo claim: Il desiderio va servito fresco". Anche dal punto di vista produttivo, nulla è stato lasciato al caso. “L'idea di Èros è partita dal desiderio di bere un rosso d'estate, fresco e morbido allo stesso tempo – racconta l'enologo Dino Dini –. Tutto il lavoro svolto in vigneto e in cantina è stato orientato a raggiungere questo equilibrio”.

Per ottenere il risultato desiderato, la gestione delle uve è stata studiata per contenere l'accumulo zuccherino senza compromettere la maturazione del frutto, mentre il percorso di vinificazione è stato progettato per preservare freschezza ed espressione aromatica, mantenendo intatta l'identità di un vino rosso. La presentazione ufficiale ha voluto dimostrare concretamente questa filosofia. Dopo il racconto del progetto nella terrazza panoramica del 7Pines Resort Sardinia, Èros è stato protagonista di una degustazione in abbinamento a una selezione di pizze d'autore firmate da Franco Pepe. Non una semplice cena, ma la dimostrazione di come un vino rosso creato per essere servito fresco possa dialogare con una gastronomia contemporanea e conquistare nuovi momenti di consumo. Èros porta nel nome il desiderio. Ma è soprattutto il desiderio di cambiare prospettiva. Di liberare il vino rosso da una consuetudine che sembrava immutabile. E forse è proprio questa la sfida più affascinante di Siddùra: non chiedere ai consumatori di cambiare vino, ma permettere agli amanti del rosso di continuare a sceglierlo. Anche d'estate. Anche quando il desiderio va servito fresco.

Informazione promozionale a cura di Siddùra

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